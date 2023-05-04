Право на пенсію за віком, стаж та інвалідність: експерт розповів, як вибрати найзручніший варіант

У 2023 році жінки мають право виходу на пенсію у 60 років за наявності 30 років стажу. В іншому випадку пенсію за віком їм буде призначено у 63 або 65 років.

Однак іноді українці звертаються до Пенсійного фонду із запитанням, що бути, якщо у 59 років наявного стажу лише 27 років, але є ІІІ група інвалідності.

Згідно з роз'ясненням фахівців, у 2023 році жінки мають право вийти на пенсію за віком при досягненні 60 років за наявності 30 років стажу. Тобто для призначення пенсії наступного року, коли заявниці виповниться 60 років, вже вимагатимуть 31 рік стажу. Тобто перейти з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком при досягненні 60 років людина не зможе і до 63 років отримуватиме лише пенсію за інвалідністю.

Підсумовуючи, у Фонді роз'яснюють, що непрацюючі особи з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку, теоретично мають право отримувати пенсію за інвалідністю у розмірі пенсії за віком. Але для цього жінкам знов-таки потрібно мати не менше 30 років стажу (незалежно від того, в якому році їм виповнюється 60 років).

Довідково: пенсія за інвалідністю ІІІ групи призначається у розмірі 50% пенсії за віком (але не менше одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів може розраховувати на підвищення виплат у травні.

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