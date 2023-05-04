Шпигував за авіацією ЗСУ: під Миколаєвом затримали путінського «крота»

На Миколаївщині військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора.

Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників й залишився на території тимчасово окупованого півострова, повідомили у спецслужбі.

У Криму чоловік отримав паспорт громадянина рф і добровільно став на військовий облік країни-агресора, а потім почав працювати на фсб рф.

За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.

На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ.

Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ.

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави.

Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

Для комунікації використовував анонімний месенджер.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Раніше у Харківській області Служба безпеки затримала ворожого поплічника, який вивозив українське зерно на територію росії.

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