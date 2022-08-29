Труханов заявив, що Україні треба шукати компроміси з рф

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україна має поступово шукати компроміси з російською федерацією. Таку думку він висловив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами мера, Україні треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси з росією та уникати конфронтацій. У цій війні треба йти шляхом переговорів.



«Я вважаю, що треба діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Звичайно, я мрію повернутися до наших кордонів 1991 року», — заявив Труханов.



Чиновник вважає, що президент росії володимир путін не відмовився від планів захоплення Одеси, оскільки, на його думку, він одержимий цим містом. Він вважає, що долю Харкова місто не повторить, оскільки путін хоче взяти його цілим.



«Я не песиміст, і вірю, що ми в результаті переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для сполучення з «Придністров'ям», — заявив Труханов.



Також Труханов висловив свою категоричну позицію проти демонтажу пам'ятника Катерині ІІ. Він розуміє, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але впевнений, що у знесення немає сенсу.



Раніше мер Одеси Геннадій Труханов виступав проти перейменування вулиці Пушкінської у місті.



Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Одеса кілька разів підпадала під сильні обстріли росіян. Наприкінці липня, коли було досягнуто домовленості щодо вивезення українського зерна, окупанти завдали одного з найпотужніших ударів по одеському порту.

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