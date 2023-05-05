Глава розвідки Міноборони США відповів на питання про замах на путіна

Відновлення сухопутних сил росії може зайняти від п'яти до 10 років. Про це заявив у Сенаті США директор Розвідувального управління Міністерства оборони генерал Скотт Беррієр. Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що без мобілізації росії буде важко підтримувати навіть скромні наступальні операції в Україні. Представників розвідки також запитали про нічний інцидент у Москві.

«Я говорив про армію нового зразка, про реорганізацію, якої зазнали російські військові на початку століття і яка мала зробити їх кращими, швидшими, меншими. Тієї армії фактично не залишилося, зараз вона покладається на резерви і техніку з резервів, стару техніку з радянських часів. І їм знадобиться багато часу, щоб перебудуватися на більш сучасний рівень», — сказав генерал Скотт Беррієр на слуханнях у Сенатському комітеті з питань збройних сил.

Він додав, що цей процес може зайняти від п'яти до 10 років, хоча і зазначив, що росія все ще має дуже значні стратегічні сили. Авріл Хейнс, директор Національної розвідки, заявила, що з огляду на втрати, яких зазнала росія без широкої мобілізації і пошуку додаткових джерел обладнання і боєприпасів, їй буде складно підтримувати навіть скромні наступальні операції. Вона зазначила, що в квітні росіяни здобули менше позицій, ніж за попередні три місяці, і схоже, що вони переходять від наступальних до оборонних операцій на фронті.

Говорячи про очікуваний український контрнаступ, Хейнс сказала, що «українці все ще допрацьовують плани щодо конкретних пріоритетів, термінів і масштабу» операції. Відповідаючи на запитання сенаторів про атаку на Кремль, Авріл Хейнс сказала, що у неї немає інформації, яка б дозволила визначити, хто стоїть за цим інцидентом. І вона, і Беррієр також погодилися з припущеннями, що це не був замах на путіна, як стверджує Москва.

Раніше «ФАКТИ» писали, що український генерал розповів, що зводить з розуму кремлівського диктатора путіна.

На фото в заголовку генерал Скотт Беррієр

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