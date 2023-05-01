«У Києва немає іншого вибору»: британський експерт про плюси і мінуси наступу української армії

Британська газета The Sunday Times опублікувала велику статтю професора Марка Галеотті. Він по праву вважається одним із найкращих експертів по росії. Автор понад 20 книг ділиться з читачами своїм прогнозом щодо очікуваного контрнаступу української армії. На жаль, вважає Галеотті, бажання в даному випадку перевершує реальність. Значних результатів наступ, найімовірніше, не принесе. Водночас відкладати його Києву стає дедалі важче, зокрема з політичних причин.

«Досі українські військові демонстрували не тільки майстерність і рішучість, а й уяву», — вказує професор. Він нагадує про успіхи ЗСУ в обороні в першій фазі великої війни. Також зазначає, що українській армії вдавалося застати росіян зненацька на оперативному та стратегічному рівні. Так було під час Харківського наступу. Удар було завдано в момент, коли увага Москви була зосереджена на півдні. ЗСУ змогли за місяць відвоювати понад 12 тисяч квадратних кілометрів території.

Що ж зараз не так? Галеотті пише, що британські офіцери, які працюють з українськими військовими, стверджують — українці налаштовані рішуче. Вони швидко освоюють 230 нових і відремонтованих західних танків і 1550 бронемашин.

Однак у ЗСУ все ще немає належної протиповітряної оборони для будь-якої великої наступальної операції. Крім того, американські експерти не впевнені, що старші командири зможуть адаптуватися до нових систем так само добре, як солдати, які ними оперують.

«Тим не менш, у Києва немає іншого реального вибору, окрім як почати великий весняний або літній наступ. Українські лідери все більше заганяють себе в рамки. Президент Зеленський уміло керує Заходом, але, щоб зберегти його підтримку, він повинен показати те, що вашингтонські інсайдери з несмаком називають «поверненням інвестицій», — вважає Галеотті.

Зеленському також потрібно збалансувати внутрішню політику. Такі «яструби», як Кирило Буданов, начальник військової розвідки України, не бажають слухати про переговори з Москвою, хоча дехто в уряді вважає, що для них зараз слушний час.

Один західний дипломат у Києві описав Галеотті «сюрреалістичний досвід». «Мої співрозмовники обговорюють потенційні формати переговорів увечері, а на наступний ранок кричать, що ніяких переговорів з росією бути не може», — пише професор.

Головна проблема майбутнього контрнаступу — брак боєприпасів. Наразі українці за місяць витрачають більше 155-мм снарядів, ніж США виробляють за рік, вказує Галеотті. Захід планує збільшити виробничі потужності, але на це потрібен час.

«Боєприпаси не можна начаклувати з повітря, і Париж блокує закупівлі ЄС за межами блоку. Київ буде змушений атакувати незалежно від цього, можливо, націлившись на якусь амбітну мету, наприклад, на Мелітополь, автомобільний і залізничний вузол, звільнення якого перекриє сухопутний міст між Кримом і росією», — вважає Галеотті.

Успіх наступу можливий, якщо командуванню ЗСУ знову вдасться перехитрити росіян. Російські військові готуються до оборони, створюють укріплення вздовж імовірних ліній українського наступу на півдні. Не виключено, що Київ завдасть удару в іншому місці, наприклад, по Донецьку, вважає експерт.

Але бій буде важким, а практичної користі в разі успіху буде менше. Швидше, символічне значення.

Хороша новина в тому, що у росії теж є проблеми. У росіян також не вистачає боєприпасів і ракет з точним наведенням.

«Ба більше, путін хоче успіхів, але що агресивніші російські операції, то більше втрат зазнають російські війська, і то скоріше він знову постане перед важким вибором, як поповнити нестачу військ», — пише Галеотті.

Для заповнення втрат знадобиться або нова хвиля мобілізації, або відправка призовників. Обидва варіанти будуть вкрай непопулярні, а у вересні мають відбутися регіональні вибори. Це змушує Путіна поспішати.

«Таким чином, поки сили, непідконтрольні Зеленському, підштовхують Київ до наступу, Москва неохоче готується до оборони, покладаючись лише на надію пересилити волю України до опору і готовність Заходу фінансувати її. Це практично єдина стратегія, яку може прийняти путін», — вважає Марк Галеотті.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку професора Марка Галеотті: «путін витратив 20 років на відновлення російської армії, а потім просто знищив її в Україні».

Фото в заголовку з сайту theguardian.com

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