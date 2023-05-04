Український генерал розповів, що зводить з розуму кремлівського диктатора путіна

Російська окупаційна армія протягом багатьох місяців не може взяти невелике місто Бахмут попри те, що туди кинуті найкращі сили ворога. Це фактично зводить з розуму кремлівського диктатора владіміра путіна. Він не може повірити, що це можливо. З моменту повномасштабного вторгнення путін 17 разів змінював генералів, відповідальних за український фронт, але результат залишився незмінним. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю OBOZREVATEL.

«путін уже в перші дні після вторгнення зрозумів, що не може вирішити стратегічних завдань щодо окупації всієї території України, тож почав змінювати концепцію війни. Сказав, що йому важливо провести перший етап спецоперації, захопити Донецьку, Луганську області та південь України. Тобто він змістив основні завдання цього регіону», — сказав генерал Маломуж.

Українській військовий нагадав, як протягом останніх трьох тижнів путін неодноразово заявляв і шойгу, і герасимову, що якщо Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка, Лиман не будуть захоплені, якщо не буде відкрито рух на Краматорськ і Слов’янськ, будуть проведені не тільки кадрові перестановки, а й винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

«За нашими даними, у цій ситуації путін не може повірити, що росія не здатна взяти таке маленьке місто, як Бахмут, незважаючи на те, що сюди кинуті всі сили. Він перебуває у стані розгубленості, думаю, незабаром настане стан прострації. Ті командувачі, які взяли на себе функцію провести якусь операцію, фактично дискредитували себе.

Продовжують стояти Авдіївка, Лиман. Бахмут для нас — символ стійкості, а для путіна він — момент істини у плані можливих перемог та захоплення територій. Він хотів би показати росіянам, що він досяг успіхів, бажано до 9 травня. Але внутрішній дискомфорт говорить про те, що путін уже не впевнений ані в конкретних генералах, ані в перспективах великої війни, ані у своїй перемозі", — додав він.

За словами Маломужа, звільнення Мізинцева (Маріупольського м’ясника звільнено з посади заступника міністра оборони рф 27 квітня) вказує на початок серйозних провалів не лише у кадровій політиці, а й у самій системі ведення війни.

«Можливо, путін відчуває провали у своїй системі оборони. Тут грає роль психологічний чинник. У російського керівництва з’явився страх, що вони програють не тільки на окупованих територіях, а й у самій росії. Усі ці сигнали вказують на те, що путін явно слабшає. Особисто він та його оточення», — вважає військовий.

295

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram