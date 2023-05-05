«Пташку шкода»: у Повітряних силах прокоментували ліквідацію безпілотника над центром Києва (відео)

Напередодні ввечорі у Києві було оголошено тривогу через чергову атаку БпЛА.

Втім, з`ясувалося, що в центр міста залетів український беспілотник, збиття якого бачили люди, які були в районі Майдану Незалежності. Як повідомлили у Повітряних силах ЗСУ, близько 20 години 4 травня у Київської області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

«Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль — знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

«Наш Bayraktar. Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх на фронті… Ну трапляється. Так, втрата керування. Це — техніка. Ну, то що зробиш. Не пускати ж це все на самотік. Потрібно було його просто знешкодити, та і все», — зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Загалом столична влада повідомляла про невеликі пожежі в Києві через падіння уламків безпілотників. Один впав у Печерському районі. Інший БПЛА військові збили над Солом`янським районом, де загорілася будівля торгівельного центру. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 травня Київ зазнавав атаки ворожими дронами-камікадзе, які всі були збиті. А ось в Одесі та Кропивницькому були «прильоти».

Фото — скріншот

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