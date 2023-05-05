«Ви займалися еротичними покусюваннями збудованої путіним фашистської росії»: відповідь Шендеровичу та іншим «хорошим руським»

Політичний оглядач, ведучий радіо «НВ» Дмитро Тузов відреагував на висловлювання російського публіциста Віктора Шендеровича, який підхопив путінську пісню про «нацизм» в Україні, та відповів «хорошим росіянам».

«От і Віктор Шендерович показав себе „у всій красі“. Затягнув ту ж пісню, що і весь путінський режим», — пише Дмитро Тузов. — Прикро, звичайно, бачити Шендеровича в строю російських пропагандистів із розповідями про «плескаючий український нацизм» у його Фейсбук.

Тим більше, що Фейсбук жорстко цензурує навіть натяки на нацизм і таке інше. Не раджу навіть пробувати писати щось погане (не кажучи вже про «нацизм, що плескає» в цій соцмережі. Ви навіть не встигнете включити таймер, заради експерименту. Штучний інтелект або чим там вони сканують контент, швиденько все почистить, ще й жорстко попередить автора про те, що його обліковий запис буде заблокований. Схоже, Шендерович користується традиційним прийомом російської пропаганди — переносить відповідальність із вбивці на жертву.

Мабуть, не зрозуміти «хорошим росіянам», що вони також причетні до створення цього монстра — сучасної російської фашистської.

Так, громадяни росії, вас багато і ви різні. Хтось одразу підхопив путінську пісню про «нацизм» в Україні, хтось невдовзі — наприклад, Віктор Шендерович. Серед вас є ті, хто схвалив окупацію Криму (наприклад, Олексій Навальний) чи розповідав українцям, що це все не їхня війна.

Насправді, просто росія воює з Америкою. Важно надуваючи губи, із серйозним виглядом про це розповідала на українському каналі Ксенія Собчак, повністю повторюючи тези кремлівської пропаганди. Тобто, дорогі українці — ваша справа сидіти у підвалах, поки ми вас бомбимо, розбираючись з Америкою. Або — здаватися «другій армії світу», або поповнювати її лави «живого м'яса», поки росія, вирішуючи свої геополітичні питання з Америкою, спалює та знищує ваші домівки. Нічого особистого. Як казав ваш вождь: «Подобається — не подобається, терпи моя красуня».

Багато хто з вас, «хороші росіяни», довгі роки активно чи пасивно підтримували те, що відбувається в росії. І найвищою доблестю для вас було творче «покусювання» путінського режиму. Майже еротичний акт, який подобався і самому путіну. Бо створював ілюзію свободи слова у країні, яка провалювалася у стан фашистської диктатури.

Це ж тільки в росії можливе створення «опозиційної» радіостанції «Эхо Москвы» власним коштом «Газпрому». На чолі з «хорошим росіянином» Олексієм Вєнєдиктовим. Який і до Києва проривався зі своїм ФСБ-шним проектом на газпромівські гроші, щоб і українцям мізки промивати. Навіть назву придумав відповідну: «Эхо Києва». Щоб все в одному стилі, так би мовити.

Ви ж справді щиро всіх навколо вважаєте ідіотами, чи не так? Багатьом із вас подобався чемпіонат світу з футболу у росії, яка вже чотири роки вбивала українців. Ви слухняно сиділи у величезних залах й іржали на своїх КВК разом зі своїм диктатором, створюючи ілюзію гармонії та благополуччя у суспільстві.

Приголомшливій більшості з вас (крім Іллі Яшина, Володимира Кара-Мурзи (молодшого) та ще кількох осіб — на 140 мільйонну країну) все більш-менш подобалося. А якщо не подобалося, ви займалися еротичними покусюваннями збудованої путіним системи. Створили такий розмовний жанр. У вигляді стенд-ап-шоу. І багато хто з вас пійнявся й розбігся зі своєї країни. Тому що у ній стало некомфортно жити. І картки VISA із Mastercard прикрили. Ви не вийшли на вулиці та площі, під кулі. Як це зробили українці, коли зрозуміли, що їхню країну хочуть накрити іржавим російським тазом сучасного фашизму.

Чи є майбутнє у росії? У тому стані, в якому вона зараз — точно немає. Ваше майбутнє розпочнеться з розуміння своєї відповідальності за те, що вже сталося. До чого багато хто з вас був причетний. Звичайно, можна перекладати цю відповідальність на будь-кого — на українців, Америку, Європу, ображати чи принижувати весь світ навколо вас, але це точно не початок руху вперед до нової історії.

Ну ось, і Віктор Шендерович показав своє справжнє обличчя".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram