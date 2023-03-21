Мільйон снарядів: країни ЄС згодні надати Україні боєприпаси

Країни — члени Європейського союзу домовилися про спільну закупівлю одного мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише edition.cnn.com.

Після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі Ханно Певкур написав у твіттері, що досягнуто політичного консенсусу — 1 мільйон снарядів калібру 155 мм для України.

«Оскільки війна триває вже другий рік, Україна витрачає боєприпаси швидше, ніж США й НАТО можуть їх виробляти», — заявив він.

Виступаючи після зустрічі в Брюсселі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що він впевнений: виробництво боєприпасів можна швидко збільшити. Він додав, що чекатиме на пропозиції від виробників боєприпасів до кінця березня, наголосивши на важливості швидкості, коли йдеться про постачання Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на зустрічі, що найбільшою потребою є артилерійські боєприпаси. Йдеться не лише про кількість, але й про швидкість постачання. Перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав журналістам, що він впевнений: виробничі потужності можуть бути збільшені для забезпечення виробництва боєприпасів на 2 мільярди євро.

«Для того щоб збільшити наші виробничі потужності, мають бути чіткі перспективи попиту. Тому є три шляхи, — сказав Боррель. - По-перше, ті боєприпаси, які ми вже маємо. По-друге, ті, що мають бути вироблені. По-третє, промислова спроможність виробляти більше. Все це йде одне за одним, і все разом складає всеосяжний і цілісний пакет. Фінансування є. Потенціал є. Держави-члени повинні діяти разом, щоб бути ефективнішими».

ЄС поки що не надав подробиць угоди.

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