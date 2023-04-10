США поставлять українцям експериментальну зброю

США мають намір поставити Україні ракети з лазерним наведенням в рамках свого останнього пакету військової допомоги, щоб допомогти захистити українську інфраструктуру від іранських безпілотників. Компанія SAIC, яка виробляє ці системи, підтвердила це спеціалізованому веб-сайту Defense One. Низка засобів протиповітряної оборони (ППО) перерахована як частина пакету допомоги, включаючи три радари спостереження, ракети для передової системи NASAMS, боєприпаси для 23 і 30-мм зенітних скорострільних гармат, дев'ять машин з 30-мм гарматами, призначеними спеціально для знищення безпілотників, і 10 мобільних лазерно-керованих ракетних комплексів c-UAS.

У січні американські військові провели конкурсне порівняння систем, які можуть бути використані для знищення іранських безпілотників Shahid-136. У конкурсі брала участь і компанія SAIC, представник якої підтвердив виданню Defense One, що десять її систем їдуть в Україну.

Ні армія, ні інший учасник конкурсу не підтвердили, що у випробуваннях брали участь засоби ППО, призначені для України, але в іншому не заперечували заяву SAIC. Документи, надані армією, вказують на те, що зброя призначалася саме для використання проти іранських безпілотників, оскільки це мали бути безпілотники вагою понад 25 кілограмів. Shahid-136 важать близько 200 кілограмів. В умовах також зазначалося, що обрана зброя має бути готова до постачання країнам-партнерам протягом 30−90 днів. Зброю можна вважати експериментальною, оскільки вона не пройшла звичайних випробувань для включення в армійське озброєння.

Під час січневих випробувань SAIC використовувала 70-мм ракети APKWS виробництва BAE Systems. Описуючи новий пакет допомоги, представник Пентагону повідомив сайту EurAsia Times, що США поставлять Україні ракетну систему з лазерним наведенням, яка «дозволить Україні вести високоточний вогонь ракетами з мобільних систем». Він додав, що в ньому використовуються «передові, точні ракети APKWS, боєприпаси з лазерним наведенням».

Нагадаємо, що Болгарія продасть Україні величезну кількість боєприпасів.

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