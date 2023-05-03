«Нам подобаються ваші літаки»: після нічної атаки на кремль Зеленський у Фінляндії анонсував наступ ЗСУ

Президент України, яку в росії звинуватили в атаці на кремль, Володимир Зеленський 3 травня прибув до Фінляндії. Він відвідав Гельсінкі на запрошення фінського колеги Саулі Ніїністьо.

Президент України привітав Фінляндію з членством у НАТО і заявив, що сподівається, що його країну також запросять вступити до Альянсу.

Президенти обох країн провели переговори. Вони стосувалися оборонної боротьби та підтримки України з боку Фінляндії, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації.

Президент Фінляндії під час спільної пресконференції повідомив, що його країна не може передати ЗСУ літаки Hornet. Він зазначив, що його країна «має лише старі Hornet, які лише зараз замінюються». За його словами, літаки вже застаріють на той момент, коли їх можна було б передати Україні.

«Але нам подобаються ваші літаки», — у відповідь сказав Зеленський.

«Так, літаки хороші. І я сподіваюся, що всі знають це», — парирував йому Ніїністьо.

«Ваші сусіди (росія. — Авт.) це знають», — з усмішкою додав Зеленський.

З такою заявою президент Володимир Зеленський виступив під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо.

«Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки…», — сказав Зеленський.

Пресконференція Зеленського у Фінляндії завершилася незадовго до появи повідомлення кремля про нічний замах на російського диктатора володимира путіна, тому питання про це йому не ставили.

Як писали «ФАКТИ», у березні 2023 року Україну відвідала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

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