В Україні збираються скасувати евакуацію неправильно припаркованих автомобілів: закон уже у Раді

В Україні, де хочуть дозволити купувати та продавати автомобілі через «Дію», хочуть також скасувати евакуацію неправильно припаркованих автомобілів. Відповідний законопроект № 9092−3 вже зареєстровано у Верховній Раді.

Автори законопроєкту обумовлюють це тим, що водії під час обстрілів або повітряних тривог шукають укриття та залишають свої транспортні засоби деінде.

У пояснювальній записці до нього йдеться про те, що задля збереження власних життів і здоров'я під час повітряної тривоги, водії швидко залишають транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспорту.

Іншим аргументом на користь законопроєкту є те, що виконавці евакуації зловживають своїми повноваженнями та перетворили евакуацію автівок на власний бізнес. Експерти парламенту наголосили, що сам текст закону суперечить правам учасників дорожнього руху.

Після ухвалення законопроєкту автомобіль, який припарковано неправильно, евакуювати не зможуть. Однак таке повноваження передадуть Національній поліції, хоча транспортні аналітики переконані, що для поліції це стане зайвим.

Раніше «ФАКТИ» писали, як за допомогою «Дії» швидше забрати авто зі штрафмайданчика.

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