Достатньо мати смартфон: українці зможуть купувати та продавати автомобілі через «Дію»

В Україні, де нещодавно посилили правила отримання прав водія, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував новації в сервісах купівлі та продажу автомобілів: у червні поточного року зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, у серпні номери можна буде купити онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться у цифровий варіант, пише «Інтерфакс-Україна».

«Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант — в „Дію“. Потрібні тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Усуваємо обов'язкову технічну експертизу — людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі — технічна експертиза залишиться тільки за першої реєстрації автомобіля та за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто», — розповів він.

Міністр також повідомив, що реєстрація автомобіля автосалонами буде можлива вже у червні.

«Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт та номерний знак. Тобто, до сервісного центру громадянину не потрібно буде приїжджати», — додав Клименко.

Крім того, за словами Клименка, буде скасовано транзитні номери, яких видавалося за рік приблизно півтора мільйона.

«У серпні плануємо запровадити онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є, забронювати онлайн на 10 діб та придбати у зручний час», — розповів голова МВС.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як визначити справність двигуна при купівлі автомобіля, що був у використанні.

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram