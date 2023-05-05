Депутати Верховної Ради та Держдуми побилися в Туреччині через георгіївську стрічку та український прапор (відео)

У Туреччині на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) члени української делегації увійшли у «повний контакт» з росіянами.

Як пише агентство «Анадолу», представниця країни-агресора «прикрасила» свій піджак георгіївською стрічкою. У відповідь народні депутати розгорнули за її спиною українські прапори та почали скандувати антиросійські гасла.

Фото https://www.aa.com.tr

А згодом у кулуарах російський делегат спробував вихопити у українців прапор, за що й отримав.

«Лапи геть від нашого прапора, лапи геть від України, російська паскуда» , — написав у соцмережах депутат Олександр Маріковський, який забрав прапор у росіянина.

Цими днями в Туреччині мають відбуватися переговори щодо експорту українського зерна — так звана «зернова угода» була укладена влітку минулого року, проте росія періодично заявляє, що не продовжуватиме її.

Фото https://www.aa.com.tr

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