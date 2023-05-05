37.34 / 37.82 40.95 / 41.72
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Депутати Верховної Ради та Держдуми побилися в Туреччині через георгіївську стрічку та український прапор (відео)

13:28 5 травня 2023
Бійка на засіданні ПАЧЕС

У Туреччині на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) члени української делегації увійшли у «повний контакт» з росіянами.

Як пише агентство «Анадолу», представниця країни-агресора «прикрасила» свій піджак георгіївською стрічкою. У відповідь народні депутати розгорнули за її спиною українські прапори та почали скандувати антиросійські гасла.

Фото https://www.aa.com.tr

А згодом у кулуарах російський делегат спробував вихопити у українців прапор, за що й отримав.

«Лапи геть від нашого прапора, лапи геть від України, російська паскуда» , — написав у соцмережах депутат Олександр Маріковський, який забрав прапор у росіянина.

Цими днями в Туреччині мають відбуватися переговори щодо експорту українського зерна — так звана «зернова угода» була укладена влітку минулого року, проте росія періодично заявляє, що не продовжуватиме її.

Фото https://www.aa.com.tr

741

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова на церемонії прощання

Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, а діти — до Діснейленду: як провели останні дні Примадонна з родиною

Полив розсади

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

Повний місяць

Тільцям — гармонія, Левам — харизма, Стрільцям — амбіції: гороскоп на 5 травня 2023 року

люди

Грошова допомога українцям: хто може отримати від ЮНІСЕФ 2 200 грн на кожного члена родини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту