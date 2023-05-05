«Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами»: 13-річна українка вразила вчинком на фестивалі в Санремо (відео)

Киянка Софія Самолюк відмовилася брати участь у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії. Причиною відмови став виконавець із росії. 13-річна дівчинка сказала, що не співатиме на одній сцені з російськими терористами, пише РБК-Україна.

Пісенний конкурс Sanremo Junior проводиться під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ — дитячого фонду ООН, спрямованого на захист прав та інтересів дітей.

Про те, що у міжнародному конкурсі братиме участь учасник росії, організатори не повідомили заздалегідь. Про це стало відомо за кілька годин до початку конкурсу. Від росії приїхав Кирило Єжов. Його знімок з'явився на афіші серед фотографій решти учасників лише 3 травня.

Коли українку оголосили ведучі, вона повідомила, що не виступатиме на сцені з російськими терористами. Замість вокального номера дівчинка виступила зі зверненням та вказала на неприпустимість допуску на міжнародну арену представників росії.

«Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну», — заявила Софія.

Як писали «ФАКТИ», українка Софія Самолюк у 2021 році стала переможницею фестивалю «Чорноморські ігри» у Скадовську Херсонської області. Вона здобула перемогу у категорії «Вокалісти 11−13 років».

У 2022 році співачка отримала гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії. Саме з цією піснею Софія хотіла вступити на сцену Sanremo Junior.

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