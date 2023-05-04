Застосували дрони-камікадзе та ракети балістичного типу: стали відомі результати удару ворога по Києву

В ніч на четвер, 4 травня, ворог втретє за чотири дні травня атакував столицю України.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Під час атаки росіяни застосували дрони-камікадзе типу Shahed та ракети, ймовірно, балістичного типу, сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Також чиновник повідомив про те, що під час нічної атаки українські сили ППО збили всі дрони-камікадзе та ракети росіян.

«За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями — без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури», — сказав Попко.

Крім цього, зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні була оголошена маштабна повітряна тривога. Вибухи лунали в Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві — в столиці повідомляли про роботу ППО.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що внаслідок обстрілів Херсона 3 травня загинуло 18 людей, понад 40 поранено.

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