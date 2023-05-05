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Чемпіон світу та Європи пожертвував «золотом» заради дітей, які перемогли страшну хворобу (відео)

18:13 5 травня 2023
Давид Попович

Дворазовий чемпіон світу та Європи з плавання Давид Попович вразив шляхетним вчинком. 18-річний вундеркінд з Румунії, якому пророкують славу легендарного Майкла Фелпса, подарував свою золоту медаль, завойовану на ЧС-2022 у Будапешті, дітям, котрі перемогли рак, повідомляє Gazeta Sporturilor.

Плавець із фантастичними результатами за останні два роки став «Послом надії» у кампанії Speranța Nu Moare De Cancer і прийняв рішення пожертвувати одну з найпрестижніших медалей. Нагороду переплавили та виготовили з неї 100 золотих бантів, що символізують боротьбу з дитячою онкологією.

«Банти будуть вручені дітям, які перемогли рак, і Давид бажає, щоб кожна дитина в майбутньому перемагала у цій битві», — зазначають організатори ініціативи.

Зазначимо, що минулого року румунський вундеркінд підкорив світ плавання, здобувши на світовій першості в Будапешті золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів вільним стилем, а потім повторивши свій успіх на обох дистанціях на чемпіонаті Європи в Римі. Причому в столиці Італії Попович побив світовий рекорд на 100-метрівці (королівська дистанція у плаванні!), що тримався аж 13 років.

До речі, знаменитий спортсмен у дитинстві сам мав проблеми зі здоров'ям. У чотири роки хлопчика віддали у плавання, щоб упоратися зі сколіозом. А виріс із хлопця справжній геній водної доріжки зі зростом 190 см, 48-м розміром ноги та розмахом рук 205 см.

Давид Попович

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан продав медаль чемпіона світу за мільйон заради армії.

Фото gsp. ro

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