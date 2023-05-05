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Україна

Труханова «викупили» із СІЗО за 13 мільйонів

20:10 5 травня 2023
Геннадій Труханов

За міського голову Одеси Геннадія Труханова, якого заарештували в залі суду, вніс заставу у понад 13 мільйонів гривень депутат Одеської міськради промерської фракції «Довіряй Ділам» Дмитро Танцюра, повідомляє Суспільне.

Слідство вважає, що у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми, який привласнив понад 90 млн грн.

«Справа Краяна» розглядається з 2019 року. Тоді Малинівський районний суд Одеси виправдав Труханова та інших фігурантів. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок і направила його на новий розгляд.

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