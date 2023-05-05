Як запустити пральну машину, якщо відключили воду: корисний лайфхак

Існують методи, які допомогають злити воду з пральної машинки у випадку зникнення електрики. А є й корисні лайфхаки, які допоможуть випрати речі, якщо в домі відключили воду. Звісно, за наявному запасі води.

Як пише ua-vestnik.com, щоб пралка запустилася і виконала свою функцію, воду у барабан можна додати самостійно. Але при цьому варто дотримуватися певних правил.

Якщо пралка не підключена до зливу, шланг потрібно вивести у раковину, ванну чи унітаз — все залежить від того, де вона встановлена. Якщо вона у системі і просто зникла вода, то ця порада не актуальна.

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Коли пральну машинку включили, вона починає намагатися набирати воду та гудіти. У цей час воду (краще з пляшки) потрібно наливати у відсік, призначений для порошку. Її ллють так, щоб порошок повністю змився всередину. Гудіння триватиме, поки техніка набирає потрібну кількість води. Коли її достатньо, вона «замовкає» і починається процес прання.

Треба не прогавити час, коли потрібно буде доливати воду для полоскання. Її також наливають через відсік для порошку. На цьому етапі знадобиться більший обсяг води, ніж для прання.

Якщо ви обрали режим прання, який передбачає додаткове полоскання, то доведеться заливати воду і втретє. Якщо ні — пральна машина сама зіллє воду і перейде у режим віджиму.

Нагадаємо, що пральні машинкі потребують профілактики, аби в техніці не накопичувався бруд та накип. Для цього можно використовувати звичайний оцет та мийний засіб. Також для цього підійде сода.

Фото Pixabay

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