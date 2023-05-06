Батьку легендарного бійця UFC загрожує 15 років ув'язнення за замах на вбивство

Хорхе Масвідалю-старшому, батьку легендарного бійця UFC Хорхе Масвідалю (35 перемог, 17 поразок у змішаних єдиноборствах), загрожують серйозні проблеми.

Як повідомляє TMZ Sports, 67-річний чоловік перебував у будинку свого сина (при цьому Хорхе-молодшого, який на початку квітня оголосив про завершення спортивної кар'єри, у цей момент не було з ним) та спочатку вступив у словесну суперечку з людиною на ім'я Луїс Леончіні, а потім відкрив вогонь, завдавши потерпілому вогнепальні поранення рук. Після інциденту постраждалого було доставлено до однієї з лікарень Маямі, за інформацією джерела, його стан стабільний.

Масвідаль-старший відмовився від заперечення свого арешту. Чоловіку інкримінують замах на вбивство другого ступеня, що, згідно із законами штату Флорида, передбачає потенційне покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Додамо, що Хорхе Масвідаль-старший уже мав проблеми із законом. Зокрема, він провів 23 роки свого життя за ґратами — п'ять за насильство та ще 18 за торгівлю наркотиками.

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