Початок зроблено: в небі Київщини вперше збили російську ракету «Кинджал»

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що сили ППО в ніч на 4 травня збили російську ракету «Кинджал» у небі Київщини.

Про це йдеться у дописі Олещука у Telegram.

«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили „не имеющий аналогов“ Кинжал… Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії», — повідомив командувач.

За його словами, для знищення ворожої повітряної цілі використали установку Patriot.

Олещук також закликав українців не оприлюднювати завчасно інформацію, якою може скористатися ворог.

«Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви зі своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!» — написав командувач.

Нагадаємо, 5 травня портал Defence Express повідомив, що над Києвом могли збити гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал». Згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що «була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано».

Зранку 6 травня Ігнат в етері телемарафону закликав дочекатися подробиць від командувача Повітряних Сил.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі сили ППО збили всі «шахеди», якими росіяни атакували Україну. Дрони вони запустили з напрямку Азовського моря. Українські захисники знищили їх над Донецькою та Дніпропетровською областями.

Фото Defence Express

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