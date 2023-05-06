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Ворог вночі атакував Україну дронами: стали відомі подробиці атаки

10:15 6 травня 2023
дрон

В ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти знов атакували Україну дронами. «Шахеди» загарбники спрямували на Дніпропетровську область.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час збиття «шахедів», уламки БПЛА упали в Синельниківському районі, внаслідок чого були вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Ніхто з цивільних не постраждав.

Шахеды русские запустили со стороны Азовского моря, их уничтожили над Донецкой и Днепропетровской областями. У Повітряному командуванні «Схід» повідомили, що знищили усі сім цілей.

Даний факт підтвердив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Хочеться поділитись іншими гарними новинами. Сьогодні була ніч «шахедів». Їх було небагато, всього сім. З району Азовського моря летіли й усі сім були збиті над територією Донецької та Дніпропетровської області. Повітряне командування «Схід» відпрацювало. Маємо 100% реалізацію збитих «шахедів», — розповів Ігнат.

Як відзначив речник, були також застосування С-300, які летять по балістичній траєкторії. Проти них потрібно озброєння, яке вже починає з'являтись у наших воїнів. Водночас за словами Ігната, найкращим засобом проти С-300 є їхнє знищення на землі, звідки їх запускають.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти втратили в Україні 560 своїх військових, 7 танків та 14 дронів.

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