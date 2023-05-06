Краще не купувати — можуть розорити: названо найпроблемніші сімейні авто у віці до 5 років

Автолюбителі, які купують автомобілі на вторинному ринку, можуть зіткнутися з тим, що їм доведеться викласти значні гроші на ремонт своєї машини майже одразу після покупки.

Експерти склали рейтинг найпроблемніших машин у віці до п’яти років, щоб водії зважали на це перед тим, як придбати машину, пише avtosota.

Peugeot 3008 з дизельним двигуном визнали найгіршим сімейним кросовером у віці до п’яти років. Близько 40% респондентів цієї моделі поскаржилися на численні проблеми з машиною. Основні нарікання водіїв пов’язані з роботою підвіски. Втім, автомобілісти також скаржилися на ненадійні, на їхню думку, акумулятори, двигуни та гальма.

Також ремонт Peugeot 3008 займає тривалий час — не менше одного тижня.

Не найкращим чином йдуть справи з надійністю у кросовера Range Rover Evoque попереднього покоління. Найпоширеніші скарги водіїв були на роботу акумулятора, електроніки та мультимедійної системи. Трохи менше автомобілістів поскаржилися на проблеми з вихлопною системою та кондиціонером.



Яскравий дизайн та дивовижний набір опцій робить Jaguar E-Pace привабливим варіантом для покупки. Проте проблеми з надійністю зіпсували багатьом учасникам дослідження враження від цієї машини. Майже половина респондентів заявили про збої в навігаційній системі машини та мультимедійній системі. Також нарікання у автомобілістів викликала надійність двигуна та вихлопної системи.

На проблеми з надійністю німецького кросовера Audi Q3 поскаржилися одразу 43% власників цих машин. Йшлося про неполадки в електроніці, паливній системі та двигуні.

Ремонт компактного кросовера BMW X1 з дизельним двигуном може сильно вдарити по сімейному бюджету власників машини. Найчастіші неполадки — електроніка, двигун, акумулятори.

Серед головних плюсів шведського Volvo XC40 власники відзначають місткий багажник, великий внутрішній простір та високу безпеку. При цьому власники кросовера з бензиновим двигуном (23%) виявилися не надто задоволеними надійністю моделі. Так, водії звернули увагу на неполадки з двигуном та акумуляторами. Також автомобілісти відзначили проблеми із кузовом машини.

Не найкраще справи і з кросовером Dacia Duster попереднього покоління. Найчастіше власники цих машин стикалися з електронікою, що не працює, проблемами з двигуном, а також несправностями гальмівної системи.

Раніше експерти називали надійні авто, які можуть проїхати понад 400 тисяч кілометрів без ремонту.

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