З коми не вийшла: померла 23-річна фіналістка конкурсу «Міс Всесвіт»

В Австралії померла відома фото- та фітнес-модель Сієнна Вейр. Уродженці Сіднея було лише 23 роки. Її сім'ї довелося ухвалити складне рішення — дати дозвіл лікарям на відключення Сієнни від системи життєзабезпечення.

Сієнні Вейр було 23 роки

Фіналістка конкурсу «Міс Всесвіт Австралія» перебувала у лікарні у комі з 2 квітня. Того дня Вейр каталася на коні. Дівчина захоплювалася верховою їздою. Вона регулярно приїжджала на стайню Windsor Polo Grounds задля цього.

«Моя сім'я не зовсім розуміє, звідки взялася ця пристрасть, але я займаюся верховою їздою з трьох років і не можу уявити своє життя без цього. Я їжджу до передмістя Сіднея двічі-тричі на тиждень, щоб тренуватися. Я також беру участь у змаганнях у Новому Південному Уельсі», — розповідала Сієнна про своє захоплення.

Сієнна займалася верховою їздою з трьох років і, за її словами, не уявляла своє життя без цього

Того фатального дня кінь, на якому тренувалася модель, несподівано впав і підім'яв під себе наїзницю. Вейр отримала несумісні із життям травми. Лікарі боролися за неї місяць, але їхні зусилля виявилися безуспішними. 4 травня її відключили від системи життєзабезпечення.

Першим на смерть моделі відреагував її бойфренд Том Булл. «Наше кохання було більше, ніж просто кохання», — написав він.

Друзі Сієнни не можуть повірити, що її більше немає. «Сьогодні небеса отримали найкрасивішого ангела… Ти була однією з найдобріших душ у світі, ти осяяла цей світ», — пишуть вони у Instagram.

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