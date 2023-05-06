Частині українців у червні перерахують пенсії: хто отримає на 1 тисячу грн більше

В Україні на доплату до пенсії у розмірі 1000 грн у червні можуть претендувати українці, які на цей час отримують пенсію у розмірі 5842 грн та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу.

Йдеться про громадян, які продовжили працювати на пенсії та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу, роз'яснили в Пенсійному фонді.

Також в установі додали, що перерахунок відбувається заднім числом, оскільки дані статистики надходять з запізненням. Для того, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. А після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшиться до 0,37.

Відповідно до закону, на перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав такі умови:

- продовжили працювати після призначення пенсії;

- за час роботу отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Тобто перерахунок відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Перераховують виплати з квітня, а виплати люди отримають з червня — пенсію з доплатою за два попередні місяці.

За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн. щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Відповідно, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6 175,1 грн.

Загалом в Україні 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Серед них велика кількість бюджетників.

Раніше повідомлялось, на які виплати можуть розраховувати пенсіонери-ліквідатори аварії на ЧАЕС, а також ті люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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