Частині українців встановлено додаткову пенсію: хто може розраховувати на виплати

Люди, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, можуть достроково вийти на пенсію.

Таким громадянам пенсії призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1−13 років. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у результаті страховий стаж не може бути меншим за 15 років):

Розмір пенсії за віком таким людям обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.

Особам з інвалідністю, яку отримано внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсії по інвалідності призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986−1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п'ятиразового розміру мінімальної (обчисленою за формулою).

З 01.03.2023 мінімальні розміри пенсій за інвалідністю не можуть бути нижчими:

- для І групи — 8187,48 грн,

- для ІІ групи — 6549,98 грн,

- для ІІІ групи та дітей з інвалідністю — 5048,95 грн.

До державних пенсій за віком або інвалідністю встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих:

- особам, що належать до 1 категорії з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

- особам з інвалідністю І групи — 474,5 гривні;



- особам з інвалідністю ІІ групи — 379,6 гривні;



- особам з інвалідністю ІІІ групи — 284,7 гривні;



- для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

- особам з інвалідністю І групи — 341,64 гривні;

- особам з інвалідністю ІІ групи — 227,76 гривні;

- особам з інвалідністю ІІІ групи — 170,82 гривні;

- особам, що належать до категорій 2 — 4:

- особам, які належать до категорії 2 — 170,82 гривні;

- особам, які належать до категорії 3 — 113,88 гривні;

- особам, які належать до категорії 4 — 56,94 гривні;

дітям з інвалідністю, а також хворим унаслідок Чорнобильської катастрофи променевою хворобою — 170,82 гривні.

Для людей з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2023 розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, згідно з яким призначено пенсію) не може бути нижчим:

- для осіб з інвалідністю І групи — 13376,21 гривень,

- для осіб з інвалідністю ІІ групи — 10700,97 гривень,

- для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 8025,73 грн.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім'ї призначається пенсія через втрату годувальника.

Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв'язку із втратою годувальника може обчислюватися із заробітку, отриманого годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986−1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п'ятиразового розміру заробітної плати формулі).

Як повідомляли «ФАКТИ», державний банк почав виплачувати пенсіонерам по 20 тисяч грн до пенсії.

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