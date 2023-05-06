«Фонтан» вище багатоповерхівки: у Києві стався прорив водогону

В Києві стався серйозний прорив водогону. «Фонтан» води сягав дахів багатоповерхівок. Відео інциденту виклали в мережу.

У Telegram-каналі КМДА повідомили, що інцидент стався через пошкодження тепломережі на вулиці Великій Васильківській, яке наразі вже локалізовано.

«Пошкодження трубопроводу з витоком назовні сталося близько 11:10 під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Провалля площею 1,5×1,5 м на місці пошкодження огороджене, постраждалих наразі немає», — розповіли чиновники, додавши, що тепломережу діаметром 300 мм було введено в експлуатацію ще у 1982 році.

На цей момент спеціалісти «Київводоканалу» вже прибули на місце і розпочали підготовку до ремонтних робіт.

Відзначимо також, що у столиці до 10 червня, через проведення ремонтних робіт, обмежено рух на вулиці Милославській на лівому березі.

Нагадаємо, минулого літа потужний гейзер з пошкодженої теплотраси бив також на столичній Оболоні.

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