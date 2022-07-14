«Конкурент дубайського фонтану»: в Києві після пориву труби забив «гейзер» до 9 поверху
В Києві у зв'язку з тим, що більшість теплотрас потребує заміни, періодично на дорогах та дворах багатоквартирних будинків можна бачити величезні фонтани води, що б'ють з-під землі.
Так, кілька днів тому несподівано забив гейзер заввишки з 9-поверховий будинок на Оболоні, пише «Сегодня».
«На Оболоні відкрився новий фонтан розміром з 9-поверховий будинок, конкурент дубайському, шкода не співає», — пишуть автори повідомлення у мережі, зазначаючи, що тим, хто цього дня пішов на роботу, залишивши відчиненими вікна, навряд чи пощастило.
Причину появи "фонтану" виданню пояснили у КП "Київтеплоенерго" - сталося пошкодження магістрального трубопроводу теплової мережі з витоком теплоносія назовні.
"Ушкодження сталося в ході планових випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність і механічну міцність. Відразу після повідомлення про витік теплоносія оперативним персоналом КП "Київтеплоенерго" знижено тиск у трубопроводі та відключено пошкоджену ділянку. Пошкодження локалізовано та розпочато підготовку до ремонтних робіт", – КП "Київтеплоенерго".
Через порив на місці «стихійного лиха» утворилася величезна вирва.
За інформацією «Київтеплоенерго», пошкоджено трубопровід діаметром 300 міліметрів. Його ввели в експлуатацію у 1974 році — він прослужив 48 років. Пошкоджену ділянку обіцяють швидко відремонтувати.
Раніше у Києві був порив на Подолі. Тоді прорвало трубу посеред дороги й вода теж била фонтаном на кілька метрів.94
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