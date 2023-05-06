На волі під прапором України: з полону повернулися ще 45 захисників «Азовсталі»

Попри те, що за рік війни Україна звільнила з російського полону 2235 захисників, у застінках ворога залишаються ще сотні бранців. У суботу, 6 травня, ця цифра зменшилася ще на 45 — окупанти звільнили групу оборонців «Азовсталі», серед яких — троє жінок.

Звільнені з полону

Про це у Telegram повідомив очільник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його інформацією, всі звільнені — це нацгвардійці з полку «Азов» — 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів.

В усіх обмінах беруть участь військові капелани

Серед них є пара, яка одружилася під час оборони Маріуполя, а також воїн, який до широкомасштабного вторгнення протягом 2,5 років перебував у полоні росіян, куди потрапив під час Широкинської операції, а повторно опинився в лапах ворога на «Азовсталі».

Нагадаємо, що під час попереднього обміну, який відбувся 26 квітня, вдалося повернути додому не лише військовополонених, але й двох цивільних українців, незаконно ув'язнених ворогом.

Фото t. me/ermaka2022/

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram