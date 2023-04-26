Черговий обмін полоненими: в Україну повернулись 44 наших захисники

У середу, 26 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



Україна повернула додому 44 українців, серед них — 36 рядових та сержантів та 6 офіцерів.

«Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, боролися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних», — заявив Єрмак.

Нагадаємо, 16 квітня Україна та росія провели Великодній обмін полоненими. Додому повернулося 130 українських захисників.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, скільки українців вдалося звільнити з полону з початку вторгнення.

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