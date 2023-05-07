Відомий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, кого Україна віддала росії під час останнього обміну.

«Кого поміняли на наших. З одним із них я знайомий персонально. 1. Криштоп Максим Сергійович, підполковник, заступник командира 47-го авіаполку в м.Воронеж. Бомбив Балаклею та Ізюм, тож, на його рахунку не одна жертва. Був збитий в перший місяць війни. В березні 22-го на прес-конференції російських пілотів покаявся в злочинах, які скоїла російська авіація і він особисто. 2. Малов Сергій Володимирович, майор, командир ланки 159-го авіаполку в Карелії. Клеїв з себе дурня, стверджуючи, що бомбив лише антени РЛС, здійснивши 20 бойових вильотів. 3. Косик Сергій Сергійович, заступник командира 14-го авіаполку в м.Курськ. Пілот Су-30СМ. Бомбив Харків та Балаклею. Спілкуючись зі мною влітку 22-го, засуджував війну, але якось абстрактно, мовляв, зрозумів, що війна це погано. Зараз, напевно, в росії вони будуть розповідати про тортури „укронацистів“. Це прогнозовано. Головне, щоб вони не вирішили повернутися за штурвалами своїх „сушек“, тому що, якщо повернуться, другий обмін навряд чи для них відбудеться», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше рашиста, який убив десятки мирних українців, обміняли на п'ятьох українських льотчиків.

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