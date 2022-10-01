Рашиста, який убив десятки мирних українців, обміняли на п'ятьох українських льотчиків

У військовій розвідці розповіли, що пілот збитого 5 березня під Черніговом літака вкс рф Олександр Красноярцев, який бомбордував обласний центр після початку широкомасштабного російського вторгнення, був обмінений на п'ятьох українських льотчиків.

Про це під час телемарафону повідомив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Російського пілота в Україні звинувачували у порушенні законів та звичаїв війни.

У той період росіяни піддавали місто жорстоким обстрілам, били й по багатоповерхових будинках.

Літак Красноярцева підбили, він встиг катапультуватися. На місці падіння Су-25 на території приватного сектора виявили три авіаційні бомби ФАБ-500.

Російський пілот, який воював у Сирії і фотографувався з Башаром Асадом та Путіним, убив місцевого жителя, який намагався його затримати. Чоловік був беззбройним. Про це говорив і сам Красноярцев, який пізніше розповів, що у того, хто погнався за ним, у руках, були чи то вила, чи то лопата.

Потрапивши у полон, росіянин стверджував, що не знав про бомбардування житлових районів — мовляв, працювали за координатами з висоти у два кілометри… В Україні йому загрожував до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

757

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram