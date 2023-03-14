Пілота, що бомбив Харків у березні 2022 року, звільнили від покарання на прохання прокурорів

6 березня минулого року російські Су-34 вкотре бомбардували Харків. В той день, окрім кількох цивільних об’єктів, також було пошкоджено телевежу. Один із літаків було збито одразу після бомбардування, його штурман загинув, а пілота вдалося полонити. На днях його засудили до 12 років ув’язнення за порушення законів та звичаїв війни, але звільнили від покарання.

Як розказали «ФАКТАМ» у прес-службі Нацгвардії, після того, як збили літак, пошукові групи намагалися знайти членів його екіпажу. Невдовзі після півночі 7 березня 2022 року на околиці Харкова хтось запустив кілька сигнальних ракет. Бійці НГУ прочесали там місцевість і виявили чоловіка в камуфляжі і з сокирою. Він запевняв військовиків, що місцевий, його будинок зруйнували, шукає притулку. Але йому не повірили й затримали. У кишенях затриманого знайшли кілька гранат. Тоді той і зізнався, що він — збитий льотчик.

Полонений виявився заступником командира 47-го бомбардувального авіаполку ЗС рф підполковником Максимом Кріштопом. Невдовзі він, разом з кількома такими ж полоненими давав пресконференцію в Києві: «Бойове розпорядження про нанесення ударів по території України надійшло в частину 23 лютого з 18:00 до 20:00. Перший свій бойовий політ я виконав 24 лютого 2022 року — ураження живої сили супротивника південніше населеного пункту Балаклея. Другий бойовий політ виконував 3 березня. Ціллю була колона бронетехніки супротивника в районі населеного пункту Ізюм. Третій бойовий політ — 6 березня. На борту було 4 тонни фугасних авіаційних бомб (вагою 250 та 500 кілограмів). Після отримання наказу і надання координат в процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю являються не військові об’єкти, а житлові будинки та мирні люди. Але злочинний наказ я виконав».

2 березня цього року Дзержинський районний суд Харкова засудив Кріштопа до 12 років ув’язнення та відшкодування 1,1 млн грн збитків. А вже 6 березня на прохання прокурорів від відбуття цього покарання звільнив. Рішенням суду воєнний злочинець був звільнений з-під варти та переданий «уповноваженому органу» для обміну як військовополоненого. Максим Кріштоп не заперечував проти обміну, хоча завдяки його свідченням були оголошені підозри кільком старшим та вищим російським офіцерам. На кого його обміняли чи обміняють, поки не повідомлялося.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями Україна повернула з полону 130 своїх захисників, майже половина з них — з «Азовсталі».

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