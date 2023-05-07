Сауль Альварес побив до крові британця у чемпіонському бою і поцілував у рингу красуню-дружину (відео)

У ніч на неділю, 7 травня, у головному бою вечора боксу за п'ять поясів (IBF, WBC, WBA Super, WBO та The Ring) на арені Estadio Akron у Гвадалахарі (Мексика) зійшлися абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі зірковий мексиканець Сауль «Канело» Альварес (59 перемог, 39 з них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки), який влаштував донечці справжню казку на день народження, і володар «тимчасового» поясу WBO британець Джон Райдер (31 перемога, 17 з них — нокаутом, 6 поразок). Мексиканець, який не бився на батьківщині з 2011 року, впевнено захистив свої пояси.

Не зважаючи на те, що 32-річний Сауль Альварес мав незаперечну перевагу, поєдинок тривав усі 12 раундів. Щоправда, у п'ятій трихвилинці 34-річний Райдер на прізвисько Горила, у якого на той час вже був розбитий ніс, побував у нокдауні, але зміг продовжити протистояння.

Після фінального гонга всі рефері одноголосно віддали перемогу Канело – 120:107, 118:109 та 118:109. Мексиканець значно перевершив британця за всіма показниками: у нього більше точних ударів загалом (179:80), джебів (62:11) та силових (117:69).

До речі, судячи з суддівських записок, один служитель Феміди віддав мексиканцю всі 12 раундів, а ще двоє таки «подарували» Райдеру, який бився до кінця, по дві трихвилинки наприкінці бою.

Після успішного захисту поясів Сауль Альварес покликав у ринг свою родину та поцілував красуню-дружину.

Нагадаємо, що Сауль Альварес не виходив на ринг з вересня 2022 року, коли одноголосним суддівським рішенням переміг казахстанського ветерана Геннадія Головкіна і закрив поразку від російського напівважковаговика Дмитра Бівола.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Гвоздик в андеркарді бою Альварес — Райдер нокаутував суперника з Латвії.

Фото Twitter DAZN

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