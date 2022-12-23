Зірка боксу Сауль Альварес влаштував донечці на день народження справжню казку (відео)

Один з найкращих боксерів планети, абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль «Канело» Альварес, який побив у бою за титул Геннадія Головкіна, подарував своїй донечці Марії на 5-річчя справжню казку, повідомляє lasestrellas.tv.

Зірка світового боксу разом з дружиною влаштували малечі незабутнє свято у стилі світу ляльок Барбі — з численними подарунками, сюрпризами та гостями. Щоб вразити доньку, Сауль відтворив у саду свого особняка будинок Барбі, а також встановив атракціони. Сама ж винуватиця урочистостей, яка з нагоди свята красувалася у двох казкових сукнях Барбі, приїхала на вечірку на розкішному рожевому лімузині у супроводі батьків. Судячи з фото та відео, мала була в захваті від побаченого.

Нагадаємо, що Сауль Альварес одружився минулого року з красунею Фернандою Гомес, яка в грудні 2017-го народила йому доньку Марію. До речі, свого часу Альварес кинув вагітну подругу і пішов до венесуельської моделі, але після народження дитини схаменувся і повернувся.

До речі, у «плейбоя» Сауля Альвареса — четверо дітей, усі від різних партнерок. Однокласниця Карен Бельтран народила йому доньку Емілі, модель Валерія Кіроза — дочку Мію, а бізнес-партнер боксера Нельда Сепульведа — сина Сауля-молодшого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сауль Альварес заробляє 1 мільйон доларів за кожні 43 секунди, проведені в рингу.

Фото Instagram

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