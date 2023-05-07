Окупанти вдарили ракетою С-300 по автопарку у Балаклії: є поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Ворог зранку 7 травня завдав ракетного удару по м. Балаклія Ізюмського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків — 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», вночі росіяни завдали вночі удару по півдню країни ракетами Х-22 з Чорного моря. Одна з ракет вразила промислове підприємство у Миколаївській області.

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