Вночі кораблі росії обстріляли південь України ракетами, є «приліт» на Миколаївщині

Росіяни продовжують атакувати Україну. Вони завдали вночі удару по півдню країни ракетами Х-22 з Чорного моря. Одна з ракет вразила промислове підприємство у Миколаївській області, повідомила речник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Є влучення в одне з промислових підприємств, зруйнований цех, але людських втрат немає. Є також влучення в поля у Херсонській та Миколаївській областях», — заявила Гуменюк.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі росіяни били по Нікополю. Застосували важку артилерію. Випустили понад десять снарядів.

«Загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих постраждали. У них стрес та контузія. У місті вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще — господарські споруди та п’ять автівок», — написав він.

В Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Протягом минулої доби захисники України знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

«Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти, які бояться контрнаступу ЗСУ, планують насильно переселити мешканців 18 населених пунктів на окупованій частині Запорізької області.

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Україна може домогтися успіху в наступальних діях і зосередити зусилля на остаточному поверненні Криму.

Тим часом, британський експерт, професор Марк Галеотті вважає, що значних результатів контрнаступ, найімовірніше, не принесе.

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