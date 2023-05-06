Ворог намагався наступати на Бахмут та Мар'їнку, але ЗСУ відбили всі атаки, — Генштаб

Протягом 437-ї доби повномасштабної агресії проти України російський ворог завдав 6 ракетних ударів по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, російська федерація здійснила 25 авіаційних ударів та завдала більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На противагу ворогу авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також ліквідувала ворожий зенітно-ракетний комплекс. Крім того, протягом поточної доби нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 2 розвідувальних дрони, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Основні зусилля армія рф кинула на ведення наступальних дій на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив там понад 30 атак, однак Сили оборони їх відбили.

Зокрема на Бахмутському напрямку тривають бої у самому Бахмуті. Також ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Лиманському напрямку здійснюється пошук слабких місць у нашій обороні шляхом наступальних дій у напрямку Білогорівки та Спірного, які, втім, наразі безуспішні.

А на тимчасово окупованих територіях Півдня загарбники продовжують грабувати громадян України та підприємства. Зокрема в Енергодарі станом на 5 травня, на території підприємства «Електропівденмонтаж-10» не лишилось жодного легкового автомобіля. Також розграбовано склад та вивезено станкове обладнання.

Серед загарбників також ширяться панічні настрої — навіть, коли вони ще перебувають на території рф. Так, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих «гарматним м’ясом». Крім того, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням. Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, тож мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям.

Нагадаємо, днями господар ЧВК «Вагнер» пригожин панічно заявив, що Україна нібито вже почала контрнаступ, пославшись на збільшення української активності «по периметру» бахмутського фронту. «Кухар путіна» також стверджує, що фланги «Вагнера», які зараз утримуються звичайними російськими повітряно-десантними військами, перебувають «не в найкращому стані».

Фото Генштабу ЗСУ

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