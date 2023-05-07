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Суспільство та люди

Як переселенцю, який втратив документи про освіту чи трудову діяльність, підтвердити свою профкваліфікацію: роз'яснення Мінреінтеграції

14:11 7 травня 2023
Документи

Під час війни багато людей стикаються з проблемами через втрату документів. В Мінреінтеграції ранеші розповідали, як переселенцям можна відновити паспорт чи втрачені документи про освіту.

Також у ВПО можуть виникати проблеми при працевлаштуванні, зокрема, якщо втрачено документи про попередню роботу чи освіту. Як зазначають в міністерстві, переселенці можуть підтвердити свою кваліфікацію, звернувшися до кваліфікаційного центру. В таких центрах також присвоюють професійні кваліфікації на основі неформального й інформального навчання (самоосвіта). Там також можна підтвердити професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном.

Після оцінки знань і компетентностей особи центр може видати сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Такий сертифікат дасть змогу офіційно працевлаштуватися за відповідною професією.

Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, необхідно:

  • подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;
  • пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;
  • пройти процедуру оцінювання у кваліфікаційному центрі;
  • отримати сертифікат встановленого зразка про присвоєння/підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації.

Наразі затверджено 277 професійних стандартів, за якими можна підтвердити професійну кваліфікацію. З ними можна ознайомитися за цим посиланням. А з переліком кваліфікаційних центрів та інформацією про них — за цим посиланням.

Раніше експерти Юридичного порадника для ВПО розповідили, як можна отримати картку платника податків, якщо людина знаходиться за кордоном.

Фото Pixabay

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