Як відновити ідентифікаційний код, якщо ви не в Україні: поради юриста

Перебуваючи за кордоном, чимало українців стикається з проблемою відновлення втрачених або знищених документів. Як можна отримати картку платника податків, будучи не в Україні, розповіли експерти Юридичного порадника для ВПО.

«Для отримання картки платника податків необхідно зібрати документи та направити їх поштою на адресу Державної податкової служби України: 04053, Україна, м. Київ, Львівська площа, 8. Також у ваших інтересах до податкового органу може звернутися представник на підставі довіреності, виданої у встановленому законом порядку (нотаріальна довіреність / довіреність, видана дипломатичною установою України за кордоном / довіреність, видана іноземним уповноваженим органом і легалізована у встановленому законом порядку)».

Для відновлення втраченої або знищеної картки потрібні заповнена заява за формою № 5ДР, копія паспорта з чітким зображенням документа.

«У разі отримання вперше: заповнена облікова картка фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР, що одночасно слугує заявою, копія паспорта з чітким зображення документа, — пишуть юристи. - У разі отримання вперше до 14 років: заповнена облікова картка фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР, що одночасно слугує заявою, копія свідоцтва про народження дитини; копія паспорта заявника з чітким зображення документа. Якщо в ваших інтересах звертається представник, то додатково мають бути подані: документ, що посвідчує представника; оригінал довіреності та її копії».

Підпис фізичної особи на формі повинен бути засвідчений дипломатичною установою або компетентним органом іноземної держави. Якщо якийсь із документів, що подаються, виданий іноземною мовою, до нього необхідно додати завірений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою та його копію. Отримати картку платника податків можна через закордонну дипломатичну установу України за вашим місцеперебуванням за кордоном; за письмовим клопотанням — на вказану вами адресу за кордоном.

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