Українці, які втратили документи про освіту і не можуть відновити їх через те, що їхній навчальний заклад знаходиться на окупованій території, зможуть сформувати документ про освіту в «Дії». Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

«Якщо виш, який видав диплом, вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з пакетом документів (копіями диплома та додатка) слід направити поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10 або на скриньку [email protected]», — йдеться у повідомленні відомства.

МОН визначає вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома. Інформація в дублікаті відтворюватиметься на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Вона формується з 2000 року.

«Якщо диплом видано раніше або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження виш може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів. Якщо інформації про видачу диплома немає в ЄДЕБО й недоступні архіви? Тоді наявність вищої освіти доведеться встановлювати в судовому порядку. Для цього можна використати будь-які свідчення. Наприклад, копії документів про навчання чи записи у трудовій книжці. Коли суд встановить юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, копію цього судового рішення необхідно додати до заяви, з якою так само доведеться звернутися до Міністерства освіти і науки», — повідомили в міністерстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше українцям дозволили користуватися простроченими паспортами, а також запровадили нові правила для українців, які опинилися за кордоном.

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