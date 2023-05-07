Галкін виявив у Бельгії унікальну рибу з людським обличчям: шоковані фоловери «впізнали» в ній путіна (відео)

Шоумен Максим Галкін, який прилетів до Європи та побував з дітьми у Парижі, виклав у мережу відео, зроблене ним у готелі Бельгії.

«У саду готелю побачив рибу з людським обличчям» , — написав гуморист у Instagram.

Багато його підписників «впізнали» у рибі… господаря кремля. Фоловери жартували, що путін і в Євросоюзі «стежить за Галкіним».

Нагадаємо, що Максима Галкіна оголошено в росії «іноагентом». Він разом з Аллою Пугачовою та дітьми виїхав з рф невдовзі після початку широкомасштабної агресії проти України. А нещодавно на їхню нерухомість у селі Грязь знайшовся покупець — за замок заплатили мільярд рублів.

Фото — скріншот

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