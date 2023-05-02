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Три щасливі дні у Парижі: Гаррі та Ліза Галкіна прилетіли в гості до тата і поговорили з ним на івриті (відео)

17:50 2 травня 2023
Ліза та Гаррі Галкіни

Діти співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна прилетіли до Парижа, адже шоумен має намір зводити двійнят до Діснейленду.

Про це у соцмережі написала сама Примадонна.

«Три щасливі дні в Парижі. Зустріч з татом і поїздка до Діснейленду», — підписала Алла Борисівна публікацію.

У пості Примадонна розмістила відео, в якому Ліза та Гаррі збираються до аеропорту. Виявляється, вони набрали з собою речей не на три дні, а на три тижні! Зокрема, син Галкіна взяв шість відеокамер і комп'ютер.

"Чекаю", - відповів дружині Максим. 

Потім в Instagram Максим Галкін розмістив ролик, у якому показав, що діти нарешті до нього дісталися.

"Прилетіли діти до мене до Парижа!" – написав артист.

Він поговорив з ними французькою, а Ліза і Гаррі йому відповіли на івриті, чим викликали розчулення підписників у коментарях: «Дітки вже на івриті відповідають. Молодці, наші люди».

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми зараз живуть в Ізраїлі. За даними ЗМІ, спочатку вони мешкали у будинку брата гумориста, а потім почали орендувати невеликий будиночок поряд.

Свій замок у селі Грязь Примадонна продала. Тож родина не збирається повертатись до росії.

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