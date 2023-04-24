Алла Пугачова продала замок у селі Грязь: названо нечувано високу ціну

Зустріч легендарної співачки Алли Пугачової з похресницею стала «везучою» для Примадонни. Відразу після неї співачка вигідно продала останню свою нерухомість у рф — замок в селі Грязь, на який довгий час не знаходилось покупця.

Про те, що замок із територією площею 212 соток продано за мільярд рублів йшлося в етері однієї з програм на російському пропагандистському каналі.

«Була людина, не називатиму її ім'я, це відомий бізнесмен, який хотів придбати цей будинок за 700 мільйонів рублів. Але Алла Борисівна не хотіла поступатися», — зазначив продюсер програми Сергій Дворцов.

Потенційний покупець намагався торгуватися всю осінь, доки не з'явився ще один охочий придбати замок.

І цей бізнесмен заплатив стільки, скільки хотіла зірка.

«Він навіть був вхожий трошки до їхньої родини. Людина на сьогоднішні вже має даний будинок, тобто угода таки вже відбулася з Аллою Борисівною», — розповів продюсер

Як відомо, Примадонна виїхала з рф наприкінці лютого минулого року. Наприкінці серпня того ж року вона повернулася на батьківщину, проте за місяць знову відлетіла до Ізраїлю. Декілька експертів запевнили, що попзірка займалася оформленням необхідних документів для продажу майна, що залишилося.

Свій пентхаус у Пилипівському провулку в Москві виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» переписала на онука Дені Байсарова. Саме батько юнака колись допоміг придбати артистці цю квартиру. Квартиру на Тверській-Ямській Алла Борисівна подарувала дочці, а дачу на Істрі — онуку Микиті Преснякову.

Зараз Примадонна будує своє життя в Ізраїлі, займається родиною. Ненадовго з гастролей додому повернувся гуморист Максим Галкін — тепер вся сім'я разом.

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