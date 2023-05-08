Нічна атака росії ракетами та дронами по Україні: над Київщиною знищено всі 35 «шахедів»

В ніч на 8 травня російський ворог атакував мирні міста України. Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

«У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку — аеродром Сеща (Брянська область РФ). Силами та засобами ППО Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії зі складовими Сил оборони України були знищені усі 35 «Шахедів», — говориться у повідомленні військових.

Разом з тим в ЗСУ нагадали, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО.

Так, уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов'язково повертаються на землю, нагадали у Командуванні ПС. Зокрема, у Києві від уламків ракет постраждали люди, повідомили у міській військовій адміністрації.

Зокрема, у Святошинському районі ймовірно, через падіння уламків травмувалися п'ятеро осіб, пошкоджено 7 авто і ще одне авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також відбулося падіння уламків на проїжджу частину.

Всім постраждалим надали медичну допомогу.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється.

Крім того, близько опівночі війська рф атакували Одеську область з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Від ударів постраждали продовольче підприємство і рекреаційна зона, повідомили у Оперативному командуванні «Південь».

Також військові фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області і роботу пожежників та рятувальників на місці події.

Ліквідація пожежі

Місце прильоту

Рекреаційна споруда після ракетної атаки

Нагадаємо, що напередодні купанти вдарили ракетою С-300 по автопарку у Балаклії, спричинивши поранення серед місцевих мешканців.



555

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram