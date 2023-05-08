Щоб згодом не витрачатися на ремонт: експерт пояснив, як перевірити стан кузова вживаного авто перед покупкою

Перед тим, як купувати машину на вторинному ринку, необхідно вивчити всі нюанси саме тієї марки авто, яку людина надумала придбати. Але для всіх вживаних машин важлива одна деталь — кузов. Від того, в якому стані кузов значною мірою залежить ціна, яку ви заплатите, та потенційні витрати на ремонт.

Експерти радять дуже ретельно оглянути кузов автомобіля перед покупкою. На ньому не повинно бути подряпин та пошкоджень. Але такі недоліки (дрібні) можуть бути присутніми навіть на нових автомобілях — вони можуть з’явитися під час транспортування з заводу або при зберіганні автомобіля в гаражі.

Починати огляд майбутньої покупки треба з огляду зазорів між кузовними деталями, пише Автосота.

У заводському стані всі зазори повинні бути вирівняні та симетричні. Відхилення у зазорах можуть свідчити про заміну або ремонт деталей або навіть про перекоси внаслідок попередніх аварій.

Всі елементи кузова мають мати однаковий колір і покриття. Товщиноміром можна виявити потенційні проблеми та взнати, чи була покраска авто після ремонту.

Фари автомобіля повинні бути прозорими, без потертостей. Також треба звернути увагу на відтінок світла. Якщо продавець стверджує, що машина не була в аваріях, ціла і не піддавалася перефарбовуванню, але фари викликають сумніви, варто засумніватися в чесності продавця щодо інших аспектів транспортного засобу.

Перевірте легкість ходу дверей, капота та багажника. Ремонт часто ускладнює відновлення замків до початкового стану, що призводить до заклинювання замків або проблем з відкриванням і закриванням.

Ретельно огляньте всі частини кузова, включаючи крила, бампери, покриття, зазори, стики та з’єднання.

Пройдіться навколо автомобіля, перевірте цілісність ущільнень і пластикових деталей, а також переконайтеся, що всередині фар і ліхтарів немає вологи. Шорсткості та сторонні домішки на лакофарбовому покритті свідчать про неякісний ремонт.

Перевірте, чи є на капоті та передніх дверях герметик для швів. Його відсутність може призвести до передчасного зносу і потенційно збільшити витрати на заміну.

Відкрийте багажник і уважно огляньте його. Шукайте сліди фарби, складки або надмірні зварні шви під покриттям. Зверніть увагу на стан кріплень кришки, переконайтеся, що вони не пошкоджені і не мають подряпин, що свідчать про розбирання.

Дрібні подряпини, павутиння та невеликі вм’ятини на корпусі не повинні викликати серйозного занепокоєння, оскільки вони можуть бути результатом регулярного використання, наприклад, відкривання дверей, їзди по нерівній дорозі або паркування в тісному просторі. Ці дефекти зазвичай не впливають на загальний стан автомобіля.

Огляньте приховані місця, кріпильні болти та кришку заливної горловини. На болтах не повинно бути слідів втручання або скручування, оскільки вони, як правило, пофарбовані на заводі. Будь-які сліди від інструментів на фарбі вказують на втручання в технічні компоненти.

Шукайте сліди корозії або фарби навколо дверних ущільнювачів, оскільки це може свідчити про неакуратне перефарбовування. Крім того, зверніть увагу на внутрішнє з’єднання дверних панелей, оскільки воно може дати додаткову інформацію про історію автомобіля.

Загляньте під капот. Нижня частина капота зазвичай не покрита лаком на заводі і не повинна мати глянцевого покриття, що часто свідчить про перефарбування.

Експерти впевнені, що виявити добре виконаний прихований ремонт може бути складно. Бажано звернутися до професіонала для проведення ретельної діагностики. Тільки досвідчений фахівець може надати обґрунтований звіт, заснований на вичерпних даних про стан кузова.

Раніше експерти називали надійні авто, які можуть проїхати понад 400 тисяч кілометрів без ремонту.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram