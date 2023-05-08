«Ми так сильно тебе любимо»: Вікторія Бекхем поділилась світлиною чоловіка у нижній білизні

На честь дня народження чоловіка Вікторія Бекхем подарувала шанувальникам те, чого вони завжди хотіли. Співачка та дизайнера відсвяткувала 48-й день народження свого чоловіка, порадувавши його численних шанувальників. Вона поділилася в Instagram фотографією Девіда Бекхема в нижній білизні, попросивши шанувальників привітати його в його особливий день. На фото Девід сміється в спідній білизні, оскільки половина його тіла занурена в гідромасажну ванну. На ньому шапка і труси від Calvin Klein.

«Давайте всі разом привітаємо Девіда Бекхема. Будь ласка!» — написала вона, додавши кілька смішних смайликів.

Шанувальники були вдячні Вікторії за фото і почуття гумору, залишивши сотні коментарів. «І ми цінуємо тебе, Вікторія», — написав один з фоловерів.

«Це день народження DB, а ти зробила всім нам такий подарунок», — написав ще один.

У попередньому дописі Вікторія поділилася більш серйозним повідомленням, опублікувавши фотографії Девіда в оточенні всієї його сім'ї, включаючи фотографії з нею самою і їхніми трьома дітьми: Ромео, Харпер і Бруклін.

«З днем народження, — написала вона. — Ми так сильно тебе любимо. Найдивовижніший чоловік і неймовірний тато. Ти — наше все».

Протягом останнього року пара святкувала ювілеї та дні народження. За останні пару тижнів вони відсвяткували день народження Вікторії, відправившись на вечерю зі своєю сім'єю. Перед цим вони провели час з Брукліном і Ніколою Пельц-Бекхем, святкуючи їхню першу річницю. Вікторія поділилася фотографією, на якій вони обіймаються, і підписала її: «Це так по-особливому — бути разом, щоб відсвяткувати першу річницю весілля. Ми любимо вас».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Девід Бекхем з донькою та дружиною беруть уроки сальси.

236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram