Подавав знаки ворогу? Під час атаки рф на Київ невідомий нібито блимав ліхтарем з даху багатоверхівки

Під час нічної атаки росіян по Києву у столиці стався прикрий інцидент: невідомий виліз на дах однієї з багатоповерхівок та подавав сигнали за допомогою ліхтаря.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео, зняте нібито вночі.

Наскільки інформація відповідає реальному стану речей, сказати неможливо: станом на 07:00 від офіційних джерел не було коментарів стосовно цього інциденту. Поки не можна стверджувати, що це блимання пов'язане з обстрілом.

На жаль, підозрілим блиманням все не обмежилось. Російські ЗМІ почали поширювати відео, на чітко якому видно, як українська ППО працює в Києві та збиває ворожі безпілотні літальні апарати.

Вочевидь, хтось з місцевих вирішив допомогти ворогові та фактично злити розміщення систем протиповітряної оборони. Не варто сумніватись у тому, що невдовзі цю людину знайдуть відповідні правоохоронні органи.

В той же час у Мережі з'явилися фото руйнувань, яке місто зазнало через атаку росіян.

Нагадаємо, що в Повітряних силах, Генштабі та інших військових структурах неодноразово наполягали на тому, що не можна знімати на відео чи фотографувати роботу української ППО.

Також відзначимо, що покарання за вчинення такого злочину є абсолютно реальним — так, у Харкові, наприклад, коригувальника ракетних ударів по місту було засуджено до 15 років позбавлення волі.

1551

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram