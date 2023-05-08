Масові відключення світла можуть початися вже влітку: названо причини

Цього року Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії вже влітку, хоча зазвичай теплі місяці проходять із надлишком потужності.

Про це пише РБК-Україна.

Серед причин дефіциту електрики — стан енергосистеми після російських атак та необхідність виводити блоки у планові ремонти перед наступним опалювальним періодом.

У прес-службі «Укренерго» зазначили, що ремонтна кампанія цього літа буде найважчою за історію нашої держави.

Так, відповідно до звіту Світового банку, 60% української генерації зазнало пошкоджень обстрілами та ракетними атаками. Значний відсоток електростанцій все ще перебуває під ворожою окупацією.

«І це буде перше літо в історії України, коли нам не буде доступна Запорізька атомна електростанція, яка займала майже 25% в структурі виробництва електроенергії», — заявили у прес-службі.

Повідомляється, що в минулі роки, коли влітку в ремонт йшли блоки великих електростанцій, їх заміняли інші великі електростанції.

При цьому варто пам'ятати, що літо — це традиційний період для ремонтної кампанії атомних енергоблоків. Цього сезону ситуація ускладнюється тим, що всі великі ТЕС і ГЕС зазнали пошкоджень від обстрілів. Тому енергетики мають додаткові виклики — через пошкодження ремонти триватимуть довше і будуть більш складними.

Директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна розповів, що тільки на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено 15 ракетних та 18 дронових атак, майже 2 тисячі різних засобів ураження так чи інакше пошкодили ці об'єкти.

Наразі зберігається хиткий баланс, темпи відновлення вищі, ніж темпи їхнього руйнування, тому що обстріли і далі продовжуються.

«Хиткий баланс означає, що вразі якщо з якихось причин виводиться з ладу або відбувається аварійне вимкнення якогось енергоблока, то українська система потребує імпорту. Але якщо це буде аварійне вимкнення великої кількості енергоблоків — 3−4 потужністю від 300−500 МВт — то імпорт не зможе компенсувати ці втрати», — додав Рябцев.

Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко в коментарі також зазначив, що зараз починається літня кампанія до підготовки до осінньо-зимового періоду, тому блоки виводяться в ремонт.

«Наприклад, сьогодні з 9-ти атомних блоків працюють 6, три знаходяться в ремонті. Десь в червні, липні і серпні ці блоки будуть виведені в ремонт по максимуму. Крім того, будуть виведені блоки теплових електростанцій. Тож в цей час може відбуватися певний дефіцит потужності. Я думаю, до 1 ГВт в пікові години. Але безумовно, не буде такої критичної ситуації в енергетиці, яка була в зимовий період», — розповів він.

Крім наслідків ударів та ремонтної кампанії, великою загрозою для енергосистеми стали фінансові проблеми та борги на ринку е/е на десятки мільярдів гривень. Тобто у виробників та компаній із розподілу відсутні гроші, без яких неможливо провести повноцінні роботи.

Одним з виходів може стати зростання тарифів, і людей уже готують до цього.

Наразі українці платять 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць, та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год. Такі тарифи діють щонайменше до кінця травня, але в уряді тривають дискусії про перегляд. Серед варіантів — підвищення до 2,40 та 2,80 гривень за кВт/год. При цьому у Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наголошують, що питання ще не закрите.

Зазначимо, про плани підняти тарифи українська влада заявляла у листі про наміри керівництву Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоправда, без конкретних термінів. Крім того, в інфляційному звіті за квітень Нацбанк прогнозує можливе підвищення ціни на е/е для побутових споживачів уже в 2023 році.

Які тарифні зміни чекають на українців у травні, читайте у «ФАКТАХ».



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