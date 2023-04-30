Пенсії, субсидії та тарифи: які зміни чекають українців у травні

В травні українців чекає чимало змін: підвищення тарифів в поки не буде, але деякі категорії громадян у травні можуть втратити субсидію.

Про це пише «РБК-Україна».

Тарифи на комуналку

Перш за все тарифи ЖКГ поки що залишаться без змін. Підвищення вартості деяких комунальних послуг обговорюється від початку року, але поки що офіційних рішень щодо збільшення тарифів ЖКГ немає. Навпаки, Кабмін продовжив ще на місяц пільгові ціни на електроенергію для споживачів. До кінця травня тарифи зберігатимуться на рівні 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт на місяць), та 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 250 кВт. Водночас голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу: до 2,40 гривень та до 2,80 гривень за 1 кВт-год.

З тарифами на водопостачання теж ситуація залишається без змін. Попри наміри водоканалів підняти ціни, НКРЕКП ще не затвердила відповідне рішення.

Наприкінці квітня спливає термін дії річних контрактів на постачання газу побутовим споживачам, укладених із газопостачальними компаніями. Наразі більшість споживачів в Україні є клієнтами держкомпанії «Нафтогаз» і отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Є ще 8 приватних постачальників послуги. Якщо вони не продовжать контракти з клієнтами, то газ споживачам продаватиме «Нафтогаз» за фіксованою ціною 7,96 гривень.

На період дії воєнного стану в Україні діє мораторій щодо тарифів на постачання та розподіл газу, гарячу воду, опалення. Вартість цих послуг залишається на довоєнному рівні, в тому числі і газу.

Також варто зазначити, що з внутрішньо переміщених осіб більше не стягуватимуть борги за комунальні послуги. Мова йде про заборгованість, яка накопичилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Рішення діятиме до кінця воєнного стану.

Перепризначення субсидій

Із закінченням опалювального сезону субсидії більшості одержувачів перепризначать автоматично. Проте є кілька винятків.

Так, із 1 травня субсидію можуть втратити домогосподарства, в яких є борги за комуналку на загальну суму від 680 грн, або є прострочена на понад 3 місяці заборгованість, термін позовної давності якої не минув.

Крім того, для призначення субсидії на неопалювальний період необхідно буде подати документи, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Документи можна подати особисто в установах Пенсійного фонду або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад. Також можна відправити заяву та декларацію поштою на адресу ПФУ або онлайн (на сайті чи через застосунок ПФУ, через портал «Дія»).

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону субсидія буде призначена від початку цього періоду.

Пенсії

Цього року заплановано кілька етапів підвищення виплат різним категоріям пенсіонерів. 1 березня відбулася планова індексація, за результатами якої українці отримали надбавки від 100 до 1500 грн.

Черговий етап — перерахунок працюючим пенсіонерам — передбачає підвищення виплат із квітня. Однак через особливості подання звітності, пенсії перерахують у травні.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, «право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі, по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні». Тобто працюючі пенсіонери, які набули не менше 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку, можуть розраховувати на надбавку до виплат у червні, з урахуванням доплати за квітень і травень.

Виплати ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні продовжать отримувати грошову допомогу від держави у розмірі 2 тисячі грн, або 3 тисячі грн — для дітей та осіб із інвалідністю.

Допомога призначається у разі, якщо людина виїхала з території активних бойових дій, або тимчасово окупованих регіонів. Їх актуальний перелік можна знайти на порталі Міністерства реінтеграції та ТОТ.

Крім того, деякі міжнародні організації повторно розпочали виплати матеріальної допомоги переселенцям. Наприклад, у Запорізькій та Закарпатській областях переселенців реєструють на виплати 6600 грн від організації Dorcas.

Стартує «єВідновлення»

Тестовий запуск програми компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло через війну в Україні відбудеться вже 10 травня. Сервіс працюватиме в «Дії». Отримані цільові кошти українці зможуть витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку. Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Деталі роботи програми «єВідновлення» незабаром мають повідомити в Мінцифри.

Що треба знати водіям

У травні скасовується правило для водіїв щодо обов'язкового включення ходових вогнів або ближнього світла фар автомобіля у денний час під час руху поза населеними пунктами, згідно з п. 9.8 ПДД України.

Ця норма діяла з жовтня по травень з метою убезпечення дорожнього руху в умовах недостатньої видимості. Таким чином, від 1 травня 2023 неувімкнені ходові вогні вдень не будуть вважатися правопорушенням.

Реєстрація на НМТ

В Україні завершується реєстрація на проходження основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) у рамках вступної кампанії-2023.

До 3 травня вступники мають встигнути створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання освіти та завантажити всі необхідні документи.

До 7 травня ще можна буде виправити помилки, змінити предмет додаткового блоку тесту, обрати місце проходження НМТ. Зазначимо, цього року розширено перелік міст за кордоном, де українці зможуть скласти НМТ.

Вихідні на травневі свята

У травні в Україні відзначається два державних свята — 1 травня (День праці) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війни). Згідно з трудовим законодавством, вони є офіційними вихідними днями.

Проте цього року через воєнний стан додаткові вихідні в Україні скасовано. Тому неробочими днями будут лише суботи та неділі — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 травня.

Нагадаємо, раніше українцям нагадали, які виплати можна буде отримати з 1 травня.



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